9 سنوات سجن لإيراني ذبح ابنته

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وتعود وقائع القصة إلى شهر مايو الجاري، حينما ارتكب الرجل جريمته ضد ابنته، بعدما عاقبها على فرارها من منزلها نتيجة علاقة حب مع شخص يختلف معها في المذهب، بالقتل ذبحا.
وقالت «رعنا دشتي» والدة الطفلة رومينا أشرفي إن محكمة مدينة رشت حكمت على والد الطفلة بالسجن 9 سنوات، معبرة عن رفضها لهذا الحكم، لعدم تناسبه مع حجم الجريمة.
وحكمت المحكمة نفسها على بهمني خفاري، الشخص الذي كان يحب رومينا أشرفي وهربت إلى منزله، بدفع دية والسجن لمدة سنتين بسبب إثارة الرأي العام، و99 جلدة لارتكابه مخالفات تخل بالآداب العامة.
واعترضت والدة الطفلة الضحية أيضا على تبرئة بهمني خفاري من تهم الاختطاف والمشاركة في القتل، متوعدة باستئناف الحكم أمام المحكمة العليا.
وقالت والدة رومينا إنها تريد استئناف القضية والانتقام من زوجها، مؤكدة «لم أعد أرغب في عودة زوجي إلى القرية». وأضافت «إنه بعد 15 عاما من العيش مع زوجي، ليست لدي مصلحة أو أمل في الاستمرار في العيش معه، إذ تسبب في هذه المأساة، ويثير قلقي على حياة ابني الوحيد».
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