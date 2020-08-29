شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامى يكشف أربع خطوات لمواجهة حرب الشائعات على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى إن قضية الشائعات و الأخبار الزائفة ليست ظاهرة محلية تتفاعل فى المجتمع المصرى و تؤثر فيه وحده و لكنها ظاهرة عالمية بامتياز، مضيفا أن هناك أربع خطوات ضرورية لتحجيم أثر الاخبار الزائفة و الشائعات و احتواء مخاطرها لأقصى درجة ممكنة .

وأضاف ياسر عبد العزيز فى تصريحات له، أن تلك الخطوات لا تتضمن سن قوانين عقابية، لكنها تحتاج إرادة و عملا مدروسا مستديما لكى تظهر نتائجها المديين المتوسط و البعيد، مشيرا الى أن أولى هذه الخطوات تتمثل فى علاج الحالة المعلوماتية المصرية و تحويلها الى حالة معلوماتية أكثر كفاءة و شفافية عبر صدور قانون الحق فى تداول المعلومات و أن ثانى الخطوات تتصل بتوفير برامج تدريب جادة للعاملين فى مهنة الصحافة و الإعلام و أنه بفضل هذه البرامج ستتم ترقية مهارات الصحفيين فيما يتعلق بالتعاطى مع الإفادات الواردة من وسائط التواصل الاجتماعى .

و نوه الدكتور ياسر عبد العزيز الى أن ثالث خطوة تتعلق بضرورة إصدار أدلة مهنية لتنظيم التعامل مع المعطيات المتوافرة فى السوشيال ميديا و توضيح استخلاص الحقائق منها فى حال كانت موجودة، مضيفا أن الخطوة الرابعة تتمثل فى جهود التربية الإعلامية و توعية الجمهور بأساليب تلقى المادة الإخبارية.

Advertisements

هذا فيما يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر ، ورشة عمل تحت عنوان :" الإعلام و قضايا الأمن القومى"، الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر، ومن المقرر أن يدير الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس .

وأعد المجلس الأعلى للإعلام ورقة عمل تتضمن محاور النقاش ومن المنتظر أن تصدر توصيات حول قضايا الأمن القومى ووسائل تناولها فى وسائل الإعلام و ايجاد التوازن الضرورى بين حرية الإعلام و الحفاظ على مصالح الدولة الوطنية.

كما يعقد المجلس ندوة حول ضوابط الدراما الرمضانية فى المسلسلات و الأعمال الدرامية و ذلك يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر ، تشرف عليها الإعلامية عزة مصطفى ، و يشارك فيها صناع الدراما و النقاد و الفنانين ، تتناول الندوة آراء و مقترحات حول مواصفات المسلسلات فى رمضان المقبل و تستعرض أهم الانتقادات التى صاحبتها فى السنوات السابقة ووسائل تلافيها و تقديم أعمال فنية تنال استحسان و قبول الرأى العام مثل مسلسل الاختيار الذى حقق أعلى معدلات المشاهدة.