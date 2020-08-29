شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مرشح لحزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ خلال مؤتمر جماهيرى فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى عصام بركات مرشح حزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ، والذى يخوض جولة الإعادة، وذلك خلال مؤتمر انتخابى للحزب بمركز البدارى. وكان حزب مستقبل وطن قد نظم مؤتمر انتخابى اليوم السبت، لمرشحى الحزب، وكان عصام بركات من بين الحضور، وخلال المؤتمر تعرض لأزمة صحية وأثناء إسعافه فارق الحياة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مرشح لحزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ خلال مؤتمر جماهيرى فى أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.