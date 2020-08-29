شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: الدولة لن تجور على أبنائها أبدا بخصوص مخالفات البناء والتصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع المحمودية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حلم كبير لكل أهل الإسكندرية، منذ ما يزيد عن 40 سنة، موضحا أنه شريان على جانبه عدد من الأراضي غير المستغلة.

وأضاف السجيني، خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس السيسي وجه رسالة قوية للحكومة، بأن يكون هناك نصيبا للمقاولين الصغار، لكي يجدوا فرص عمل في تلك المساحة، مشيرا إلى أن المشاهد التي تعرض للمشروعات التي تمت "قبل وبعد" تجعل المواطن يعرف حجم الإنجاز الذي يتم، مضيفا أن الدولة لن تجور على أبنائها أبدا بخصوص مخالفات البناء والتصالح، منوها بأن المواطن بدأ يعى حجم الخطر الذي نواجهه بسبب مخالفات البناء.

وأشار السجينى إلى أنه يحسب للرئيس السيسي أنه أول من وفر مساكن إلى العشوائيات وغيرها من المساكن لمحدودي الدخل، وهو البديل عن البناء العشوائي، مما يجعل الدولة لها الحق في فرض سيطرتها على مخالفات البناء، مضيفا أن رسائل الرئيس السيسي في افتتاح عدد من المشروعات كانت واضحة وقوية وتسهيل التصالح على مخالفات البناء.

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وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، ووصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث تحتوى على 6 مصافى تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، و45% من طاقة التكرير فى مصر.

وأضاف "الملا" خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن، انخفض بعد ذلك بنسبة 50% أى بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات بالقطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.