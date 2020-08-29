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موجز السياسة.. قطر تختطف مواطنة يمنية وطفلها وترحلهما قسريا إلى جيبوتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم، السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتإلى:

 

سياحة البرلمان تؤيد إعفاء الكافيتريات والبازارات من الإيجار حتى نهاية سبتمبر

 

أعلنت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب تأييدها للقرار الذى اتخذه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية سبتمبر المقبل.

 

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نقيب المحامين ينفى ازدراء الدين المسيحى.. ويؤكد: من يدعى ذلك جاهل

 

نفى رجائى عطية نقيب المحامين، ادعاء البعض بأنه يزدرى الدين المسيحى، قائلا: "الذى يدعى أننى ازدرى المسيحية جاهل، فهى دين سمأوى برسالة المسيح الذى أثنى عليه القرآن وأمرنا بالإيمان به"، وفقا لبيان صادر عن النقابة اليوم.

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تعرف على نص المادة 57 المنظمة لغرامة التخلف عن التصويت بالانتخابات

 

نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الغرامة الخاصة بالمتخلفين عن التصويت فى الاستحقاقات الانتخابية، حيث تشير مصادر قانونية إلى أن هذا النص كان متواجدا فى نسخ مختلفة من نفس القانون لكن لم يتم تفعيله على نطاق واسع من قبل

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قطر تختطف مواطنة يمنية وطفلها وترحلهما قسريا إلى جيبوتى.. فيديوجراف

 

سلط فيديوجراف الضوء على أزمة حياة البيضانى الفتاة اليمنية التى تم ترحيلها من قطر، حيث استعرض تفاصيل التهديدات التى تواجهها بالترحيل باعتبارها جزءا من الانتهاكات القطرية ضد المرأة .

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برلمانى يكشف عن تسبب فيروس فى إشعال بيزنس بيع المقابر

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن انتشار فيروس كورونا أسهم فى إشعال بيزنس المقابر، فارتفعت أسعارها للضعف، وانتعش السوق بسبب إقبال كثير من المواطنين على شراء وحجز مقابر، تحسبًا لأي ظروف طارئة، لاسيما وأن دفن موتى كورونا في الوقت الحالي أضحى ليس بالأمر السهل، وفى المقابل لم تطرح المحافظات مقابر جديدة أمام المواطنين محدودى الدخل، كما كان يحدث عبر السنوات الماضية.

 

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أضرار اقتصادية للبناء المخالف تستنزف خزانة الدولة.. أبرزها تآكل الرقعة الزراعية

أضرار اقتصادية بالجملة تستنزف خزانة الدولة، نتيجة لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والذى يؤدى إلى استيراد السلع الزراعية والغذائية المدعومة من الخارج بكميات كبيرة، مما يضيف ضغوطا على موارد النقد الأجنبي، ويؤدى إلى الحاجة المستمرة للاستثمار فى استصلاح الأراضى الزراعية الجديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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