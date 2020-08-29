شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينظم ورشة عمل حول الإعلام و قضايا الأمن القومى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر ، ورشة عمل تحت عنوان :" الإعلام و قضايا الأمن القومى"، الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر، ومن المقرر أن يدير الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس .

وأعد المجلس الأعلى للإعلام ورقة عمل تتضمن محاور النقاش ومن المنتظر أن تصدر توصيات حول قضايا الأمن القومى ووسائل تناولها فى وسائل الإعلام و ايجاد التوازن الضرورى بين حرية الإعلام و الحفاظ على مصالح الدولة الوطنية.

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كما يعقد المجلس ندوة حول ضوابط الدراما الرمضانية فى المسلسلات و الأعمال الدرامية و ذلك يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر ، تشرف عليها الإعلامية عزة مصطفى ، و يشارك فيها صناع الدراما و النقاد و الفنانين ، تتناول الندوة آراء و مقترحات حول مواصفات المسلسلات فى رمضان المقبل و تستعرض أهم الانتقادات التى صاحبتها فى السنوات السابقة ووسائل تلافيها و تقديم أعمال فنية تنال استحسان و قبول الرأى العام مثل مسلسل الاختيار الذى حقق أعلى معدلات المشاهدة.

ويطلق المجلس في نفس الجلسة مبادرة "اعتز بفنك"، وتتناول عضو المجلس الإعلامية رانيا هاشم ، شرح أهداف المبادرة والدعوة إلى تأكيد قيمة الفن التي تعلي شأن الأخلاق، وتحفز على عدم قبول أعمال تهدر قيمة الفن والمكانة الرفيعة التي يتمتع بها الفنانين في المجتمع، باعتبارهم أذرع القوة الناعمة التي تحفظ الفنون الأصيلة وتمنع تدهورها.