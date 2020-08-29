وفد من "سوريا الديمقراطية" يزور روسيا لتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالحل السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):

أفاد عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية "سنحاريب برصوم" بزيارة وفد من "مجلس سوريا الديمقراطية إلى روسيا لتوقيع مذكرة تفاهم مع حزب "الإرادة الشعبية" تتعلق بالحل السياسي في سوريا.

وقال سنحاريب في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء إن "وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية يقوم بزيارة عمل إلى روسيا الآن، يضم كلا من سنحاريب برصوم، إلهام أحمد، حكمت حبيب سيهانوك ديبو".

وتابع "من المقرر خلال هذه الزيارة أن يوقع الوفد مذكرة تفاهم مع حزب الإرادة الشعبية تتضمن عدة نقاط متعلقة برؤية الطرفين للحل السياسي في سوريا".

وأشار إلى أن برنامج وفد مجلس سوريا الديمقراطية يتضمن عدة لقاءات في موسكو، منها لقاء مع المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

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