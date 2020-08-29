مستند.. "بائع الفريسكا" نموذج ناجح لأوائل الثانوية العامة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - لإسكندرية – محمد عامر و محمد البدري:

قال مصطفى حمادة، مدير إدارة شرق التعليمية في الإسكندرية، إن الطالب إبراهيم عبد الناصر، الذي انتشر مقطع فيديو له أثناء بيع الفريسكا على شاطئ البحر، يعد نموذجًا ناجحًا لأوائل الثانوية العامة ويعطي للجميع الأمل في الكفاح والتحدي من أجل الوصول للنجاح.

جاء ذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يبيع الفريسكا على أحد الشواطئ ويؤكد على التحاقه بكلية الطب، بعد تفوقه بالثانوية عامة بمدرسة شهداء ٢٥ يناير الثانوية التابعة لإدارة شرق التعليمية في الإسكندرية.

أضاف "حمادة" في تصريح صحفي، أن الطالب إبراهيم عبد الناصر راضي رجب، بطل مقطع الفيديو المتداول من أوائل الإدارة التعليمية في الثانوية العامة حصل على 208.5 درجة، ويعتبر من الطلاب المتفوقين والمتميزين داخل المدرسة.

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وأشار إلى أن الطالب معروف بين أستاذته بأخلاقه ومثابرته، إذ حصل على درجة عالية في الثانوية العامة وصنف من أوائل المدرسة رغم ظروفه المعيشية الصعبة ما يؤكد أنه نموذجًا ناجحًا ويمثل إحدى قصص الكفاح والتحدي.

وأوضح مدير إدارة شرق التعليمية أن الإدارة تنوي تكريم أوائل المدارس في احتفالية والطالب إبراهيم من ضمن الطلاب الأوائل المقرر تكريمهم وذلك لتفوقهم في الثانوية العامة، لافتا إلى أنه تواصل مع مدير المدرسة الذي أكد بدوره أن الطالب تحدى ظروفا صعبة وحصل على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الطب.

وحصل الخليج 365 على مستند يمثل قائمة أوائل الثانوية العامة الصادرة من مدرسة شهداء 25 يناير الثانوية للمتفوقين في الشعبة العلمية علوم، والتي جاء فيها اسم الطالب إبراهيم عبد الناصر في المركز الثاني بمجموع 408.5 درجة.