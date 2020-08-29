وزير الري السوداني: مفاوضات ‎سد النهضة غير مجدية بطريقتها الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - ‎وكالات:

قال وزير الري السوداني إن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة غير مجدية بشكلها الحالي.

وتابع عباس في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، أنه يمكن للاتحاد الأفريقي مواصلة رعاية مفاوضات سد النهضة مع تعديل طريقة التفاوض، مضيفًا أن هناك تراجعًا كبيرًا في مواقف الدول في التفاوض.

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وطالب وزير الري السوداني بتفعيل دور المراقبين ليقوموا بدور الوسطاء لضمان نجاح المفاوضات، مشيرًا إلى أن الجانب السوداني اقترح إعطاء خبراء الاتحاد الأفريقي دورًا أكبر، وأن يساهموا في دمج مسودة الاتفاق.

كان وزير الريّ السوداني أعلن في وقت سابق أنّ جلسة المفاوضات التي جرت أمس الجمعة بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة فشلت في التوصّل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سدّ النهضة.

وقال الوزير في بيان صدر في ختام جلسة مفاوضات عُقدت عبر الفيديو برعاية الاتّحاد الأفريقي، وضمّت إليه نظيريه الأثيوبي والمصري وخبراء ومراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكيين، إنّه "بعد تقييم دقيق لتطوّر المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيّام الماضية، بدا واضحاً تعثّر مسيرة دمج المسوّدات الثلاث" المقترحة من الأطراف المعنيّين بهدف الخروج بمسوّدة اتفاق واحدة.