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مقتل جنديين تركيين في اشتباك مع مسلحين على الحدود مع إيران

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محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل جنديين تركيين في اشتباك مع المسلحين على الحدود مع إيران.

وذكرت الوزارة - في بيان صادر عنها أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن العسكريين قتلا خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر من حزب العمال الكردستاني في منطقة دوجو بيازيد محافظة آغري.

وأضافت أن "الاشتباك حدث بعد أن حاول مسلحو حزب العمال الكردستاني التسلل إلى تركيا من أراضي إيران المجاورة".

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