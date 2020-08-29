محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، ومقرها طرابلس، إجراء تعيينات جديدة، بعد إيقاف وزير الداخلية عن العمل منذ أيام.
وقال بيان لما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم، إنه تقرر تعيين الفريق أول محمد علي أحمد الحداد رئيسا للأركان العامة للجيش، وتكلف صلاح الدين علي النمروش وزيرًا مفوضًا للدفاع.
ومنذ الأحد الماضي، تشهد مدن ليبية عديدة، مثل طرابلس ومصراتة وسبها وغات والزاوية، تظاهرات حاشدة فيما يُعرف بـ"حراك 23 أغسطس" ضد تفشي الفساد في البلاد، وتردي الخدمات العامة؛ جراء نقص السيولة النقدية، والوقود، وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إيقاف وزير الداخلية.. حكومة السراج تجري تعيينات جديدة في مناصب حساسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.