تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران حتى الآن عتبة 21 ألف حالة، بعد تسجيل 110 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في البلاد اليوم السبت.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريح صحفي - إنه جرى تسجيل 110 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس
وأضافت المتحدثة إنه جرى - خلال الساعات الـ 24 الماضية - تسجيل 1905 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 371 ألفاو816 شخصا حتى الآن.
وتابعت إن عدد المتعافين من كورونا في أنحاء البلاد بلغ 319 ألفا و847 شخصا حتى الآن، مشيرة إلى أن 3 ملايين و113 ألفا و806 أشخاص خضعوا لاختبار الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تُسجل 1905 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.