انتخاب رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق زعيماً جديداً للحزب الحاكم

انتخب اليوم السبت، رئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق "لي ناك-يون" زعيمًا جديدًا للحزب الديمقراطي الحاكم في البلاد خلال مؤتمر حزبي عُقد عن بُعد، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن لي، وهو
وتصدر "لي" انتخابات رئاسة الحزب بحصوله على 60.77% من الأصوات، متجاوزًا النائب "بارك جو-مين" الذي نال 17.85% والنائب السابق "كيم بو-كيوم" الذي حصل على 21.37%.
وشارك في المؤتمر، الذي عُقد في مقر الحزب الحاكم في منطقة يوئيدو بالعاصمة سول، عدد محدود من أعضاء الحزب بشكل مباشر لتجنب أي مخاطر إصابة محتملة بكوفيد-19.
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