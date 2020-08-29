السودان يُسجل 107 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٧ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من دون تسجيل حالات وفاة، فيما تم شفاء 9 حالات.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم السبت عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٠٦ إصابات في الخرطوم، وإصابة
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و ١٨٩ حالة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٦٦١٢ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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