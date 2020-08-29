أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، مقتل جنديين تركيين في اشتباك مع المسلحين على الحدود مع إيران.
وذكرت الوزارة - في بيان
وأضافت "أن الاشتباك حدث بعد أن حاول مسلحو حزب العمال الكردستاني التسلل إلى تركيا من أراضي إيران المجاورة".
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا: مقتل جنديين في اشتباك مع مُسلحين على الحدود مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.