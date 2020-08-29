الجزائر تُسجل 379 إصابة جديدة بكورونا

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا بالجزائر، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 43 ألفا و781 مصابا، و1491 حالة وفاة.
وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 379 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 30 ألفاو717 حالة.
وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 28 مريضا بالعناية المركزة.
لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا ليصبح من 11مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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