اختطاف مُواطنين من كوريا الجنوبية من سفينة صيد قبالة غانا

أعلن مسئولون في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن مسلحين مجهولين اختطفوا مواطنين كوريين جنوبيين في المياه قبالة غانا.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية عن المسئولين قولهم إن سفينة صيد ترفع العلم الغاني تعرضت لهجوم في المياه على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق مدينة تيما الساحلية.
وأضافوا أن السفينة كانت تضم 50
هوية الخاطفين لكنها تعتزم تشكيل فريق للتعامل مع الحادث في مقرها والبعثات الخارجية ذات الصلة.
وأشاروا إلى أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ليس لديها إي معلومات بعد عن سلامة وموقع البحارة الكوريين وكذلك
وقال مسؤول في الوزارة إن الخارجية ستبذل قصارى جهدها لتأمين الإفراج عن البحارة المختطفين من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة في الداخل وفي غانا ونيجيريا.
وجاء الحادث بعد شهرين من اختطاف خمسة بحارة كوريين في المياه قبالة بنين في غرب أفريقيا 24 يونيو الماضي بينما تم إطلاق سراحهم في جنوب نيجيريا بعد شهر.
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