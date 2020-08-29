الجيش اللبناني: 7 مفقودين في انفجار بيروت بينهم مصري

قال مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد، إنه لا يزال هناك 7 مفقودين حتى اليوم جراء انفجار المرفأ الذي ضرب بيروت في الرابع من أغسطس.



وأضاف عاد خلال مؤتمر صحفي

اليوم السبت: "عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ سبعة هم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري على الأقل (وفقًا لبيانات قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني) عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين".

وتحقق السلطات بمشاركة محققين فرنسيين وأمريكيين في ملابسات الانفجار الذي قالت إنه نجم عن كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ ست سنوات.

وتسبّب الانفجار بمقتل 188 شخصًا وتخطى عدد الجرحى عتبة 6500.