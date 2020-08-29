فرنسا تُسجل 5453 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت، تسجيل 5453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة مع يوم الجمعة الذي سجلت فيه 7379 إصابة.
وأكدت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة
وانخفض عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من الفيروس في المستشفيات بواقع 5 حالات ليصل إلى 4530، فيما ارتفع عددمن يعالجون في وحدات العناية المركزة إلى 400، بعد أن كان 387 قبلها بيوم.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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