السيسي يحذر من “الاستهتار” في مواجهة فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 25 دقيقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، على إمكانية إعادة فرض الإجراءات المشددة لمواجهة خطر فيروس ورونا المستجد ، محذرا من الاستهتار بالإجراءات الضرورية لمواجهة تفشي الفيروس.

وقال السيسي، خلال احتفال بعدد من المشروعات الجديدة في الإسكندرية، إن تقارير الخبراء والمختصين تشير إلى أن خطر انتشار الفيروس ربما يمتد لعام قادم.

وكرر تشديده ومناشدته للمصريين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، تلافيا للأضرار التي قد تنتج إذا تم التساهل في اتخاذ تلك التحسبات.

كما نوه الرئيس المصري إلى أن الكثير من الدول “أعادت تحسباتها” في مواجهة خطر الفيروس، بعد زيادة أعداد المصابين.

وأكد على أن الفترة المقبلة، وخاصة مع بداية فصل الشتاء وعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، تستدعي استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر، قد أعلنت الجمعة، تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 وفاة، نزولا من 237 إصابة و25 وفاة، أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو98285 حالة، من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و 5362 حالة وفاة”.

وسجلت مصر أقل من 100 إصابة جديدة بالفيروس قبل أيام، وكان تحديدا 89 في 22 أغسطس، وهو أقل رقم خلال 5 شهور كاملة، لكن الأرقام عاودت الارتفاع منذ ذلك الحين، قبل أن تنزل اليوم الجمعة.

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، تشمل حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.