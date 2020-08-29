السنغال تتخلص من آلاف الأطنان من مادة الأمونيوم لتجنب تكرار كارثة بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 32 دقيقة

أعلنت السنغال عن نقل اكثر من 3 آلاف طن من مادة نترات الأمونيوم مخزنة في ميناء دكار إلى مالي لتجنب تكرار سناريو انفجار مرفأ بيروت في لبنان.

وتسعى السنغال لنقل 3050 طنا من مادة نترات الأمونيوم، من ميناء دكار إلى مناجم في مالي المجاورة، وفقما أوضح المسؤول في وزارة البيئة السنغالية بابا درامي، لوكالة “بلومبرغ” الإخبارية.

وقال المسؤول إن مالي تلقت بالفعل شحنة من 700 طن من المادة الكيماوية بحلول الثالث والعشرين من أغسطس الجاري، التي سيتم تخزينها في منجم “لولو جونكوتو” للذهب.

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وأوضح أن السلطات كانت على دراية بأن المواد الخطيرة موجودة في الميناء منذ 28 من يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس بسبب المادة الكيماوية نفسها، قررت السلطات أنه يجب أن يتم نقلها بشكل طارئ من المكان.

يذكر أن الانفجار الذي وقعت في مرفأ بيروت، كان نتيجة 2750 طنا من نترات الأمونيوم، وقد أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية، التي تضررت أجزاء كبيرة منها.

ونترات الأمونيوم مادة كيميائية تستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية، إلا أنها شديدة الانفجار لذلك تستخدم أيضا في صناعة المتفجرات، ويجب تخزينها بحرص لتجنب حدوث كوارث.