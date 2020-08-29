الضوء الأخضر لاستخدام “ريمديسيفير” لعلاج كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2020 5:56 مساءً

أعطت هيئة الأغذية والدواء الأميركية الضوء الأخضر لتوسيع رقعة استخدام عقار “ريمديسيفير” كعلاج طارئ لكل المرضى بكوفيد-19 من مختلف شرائح الأعمار ومستويات شدة الإصابات.

وكانت الهيئة سمحت باستخدام هذا الدواء ابتداء من شهر أيار الماضي في علاج الإصابات الخطيرة فقط بعد أن تأكدت قدرة العقار على تسريع التعافي من الداء.

الهيئة الأميركية أوضحت أن التجربة بينت أن “ريمديسيفير” عقار فعال في علاج الإصابات بـكوفيد-19 وأن منافعه بدت، خلال الاختبارات والتجارب السريرة، أكبر من مخاطره الممكنة على المرضى.

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كما أكدت الهيئة أنها تواصل بذل قصارى جهودها، بالتعاون مع مؤسسات ابتكار وإنتاج الأدوية، سعيا للتوصل إلى علاجات جديدة وفعالة من خلال تكثيف الدراسات والاختبارات السريرية.

وقدم عقار ريمديسيفير (Remdesivir) بصيص أمل في مكافحة فيروس كورونا هذا الأسبوع، عندما أُطلقت نتائج تجربة سريرية واعدة.

بعد أن كشفت التجربة عن أنه يمكن أن يسرّع الشفاء لدى بعض المرضى، ووصفه الأخصائي الأمريكي في علم المناعة، الدكتور أنتوني فوسي، بأنه “خطوة أولى مهمة جدا” في علاج الفيروس.

وأظهرت نتائج تجربة سريرية، أجريت على أكثر من ألف شخص، أن مرضى “كوفيد-19” الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، تحسّنوا بنسبة 31% أسرع من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، وفقا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.