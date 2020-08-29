كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر احتجاجات طرابلس تتوسع.. وحكومة الوفاق تتصدع (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرار في التصعيد من المتظاهرين بالعاضمة الليبية طرابلس وسط تطورات متسارعة للحراك الشعبي مع انضمام نشطاء من المناطق المجاورة لطرابلس مطالبين برحيل رئيس الحكومة فايز السراج.

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وأغلق المتظاهرون الطريق الساحلي الرابط بين مدينة مصراتة وطرابلس مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين الذين احتجزتهم الميليشيات، وفقًا لما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

ومع اتساع الاحتجاجات أصدر المجلس الرئاسي الوفاق قرارا بوقف وزير الداخلية فتحي باشا آغا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري رسميا بسبب عدم حماية المتظاهرين لكن مصادر ليبية أعلنت وقف وزير داخلية الوفاق على خلفية تخطيطه لمحاولة انقلابية على فايز السراج رئيس حكومة الوفاق بالتنسيق مع خالد المشري وتنظيم الإخوان.. فهل تنهار الوفاق؟