كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر توجه أوروبي لمعاقبة تركيا ردًا على مطامع أردوغان بالمتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي امس النقاب عن أن الاتحاد يعد عقوبات ضد تركيا يمكن مناقشتها في القمة القادمة للتكتل سبتمبر المقبل، كطريقة للرد على النزاع في شرق البحر المتوسط مع اليونان.

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وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الإجراءات يمكن أن تشمل الأفراد أو السفن أو استخدام الموانئ الأوروبية، والاتحاد الأوروبي سيركز على كل ما يتعلق "بالأنشطة التي نعتبرها غير قانونية".

وفي وقت سابق الجمعة، هدد الاتحاد الأوروبي، تركيا بمزيد من العقوبات بسبب التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.