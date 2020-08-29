المغرب التطواني “يكشف” إصابة مهاجمه وزوجته بفيروس “كورونا”

أكد فريق المغرب التطواني من خلال بلاغ له أن المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” التي أجراها اللاعب عدنان الوردي رفقة زوجته كشفت إصابتهما بالمرض.

وكان اللاعب عدنان الوردي، يضيف البلاغ ذاته، قد أحس صباح يوم الثلاثاء الأخير قبل سفر الفريق إلى مدينة الجديدة، ببعض الأعراض المشابهة لمرض “كوفيد 19″، ما دفع طبيب الفريق إلى إبعاده عن المجموعة والدخول في حجر منزلي في انتظار إجرائه لتحاليل الكشف عن المرض بمعية زوجته، علما أن اللاعب لم يكن حاضرا في مباراة الفتح الرباطي بداعي الإصابة.

وشدد البلاغ ذاته على أن نتائج المسحة الطبية التي أجراها نادي المغرب أتلتيك تطوان لجميع مكوناته أمس الجمعة أكدت سلامة جميع اللاعبين والأطر التقنية والطبية والإدارية والإعلامية وبعض أعضاء المكتب المديري.