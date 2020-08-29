كورونا تتزايد في سبتة..مجموع الحالات النشطة بلغ 84

ارتفع عدد حالات النشطة المصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، بسبتة المحتلة، إلى 84 حالة بعد تسجيل 6 إصابات جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وكشف موقع “إلفارو” أن عدد الحالات النشيطة ارتفع إلى 84 حالة، بينها 80 حالة تتابع علاجها في المنزل وفق بروتوكول وزارة الصحة الإسبانية، فيما تتابع 4 حالات المتبقية العلاج في المستشفى الجامعي في الثغر المحتل.

وكان رئيس الوزراء الإسباني قد غرد على حسابه الرسمي، يوم الثلاثاء الماضي قائلا: إن “الحكومة الإسبانية ستضع في تصرف المناطق مجموعات من القوات المسلحة لرصد” الإصابات، مشيرا إلى أنه سيتم نشر ألفي عسكري لهذا الغرض.

وأوضح سانشيز إلى أن انتشار الوباء في بلاده “مقلق”، إذ على الرغم من ذلك مل زالت البلاد لا تزال “بعيدة عن الوضع الذي كان سائدا في منتصف مارس الماضي “.

وأردف خلال التغريدة ذاتها “لا يمكننا أن نسمح للوباء بأن يبدأ من جديد بالسيطرة على حياتنا (…) يجب أن نمسك بزمام الأمور، والتغلب على المنحنى الثاني” للعدوى.