وفاة شابة في إطلاق نار خلال حفل زفاف بمخيم الأمعري في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت الشابة مجد عمر البابا، اليوم السبت، متأثرة بجراحها الحرجة التي أصيبت بها من جرّاء تعرضها لإطلاق نار خلال حفل زفاف أقيم بمخيم الأمعري في رام الله. يتبع..

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