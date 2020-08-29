وفاة شابة في إطلاق نار خلال حفل زفاف بمخيم الأمعري في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت الشابة مجد عمر البابا، اليوم السبت، متأثرة بجراحها الحرجة التي أصيبت بها من جرّاء تعرضها لإطلاق نار خلال حفل زفاف أقيم بمخيم الأمعري في رام الله.
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