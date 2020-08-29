الخارجية الفرنسية تطالب تركيا بالإفراج عن المحامي ايتاك أونسال

السبت 29 أغسطس 2020

أعربت ‏فرنسا، عن أسفها بعد وفاة المحامية التركية إيبرو تيمتيك في سجنها.



وجددت ‏الخارجية الفرنسية، دعوتها لتركيا إلى احترام حقوق الإنسان، ‏مطالبة إياها بالإفراج عن المحامي ايتاك أونسال.

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وطالبت ‏فرنسا تركيا باحترام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.

وتوفيت المحامية التركية المسجونة لإدانتها بالانضمام لمنظمة إرهابية في احد مستشفيات إسطنبول بعد إضرابها عن الطعام 238 يوما للمطالبة بمحاكمة عادلة، ما أثار تنديدا واسعا من المعارضة والاتحاد الأوروبي. وكتب "مكتب هالكين للمحاماة" في تغريدة على تويتر: "استشهدت إيبرو تيمتيك العضو في مكتبنا".

وأشار أصدقاء تيمتيك (42 عاما) إلى أنّها كانت تزن 30 كلغ فقط وقت وفاتها مساء الخميس، ما أثار تنديدا كبيرا من أحزاب المعارضة في تركيا وخارجها.