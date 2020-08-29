شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 1108 حالات إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت الحكومة البريطانية اليوم السبت إن المملكة المتحدة سجلت 1108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بانخفاض طفيف عن الرقم المسجل يوم الجمعة.
وأضافت أن 12 آخرين توفوا في غضون 28 يوما من اكتشاف إصابتهم بالمرض.
وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محليا.
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