العراق ينفي وجود قوات أجنبية في قاعدة التاجي

بغداد ـ د ب أ: نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق امس وجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي . ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله إن”بعض وكالات الأنباء تناقلت خبراً مفاده قيام جنود سعوديين بمغادرة قاعدة التاجي الجوية”، لافتاً إلى أن”هذه الأنباء عارية من الصحة ،ولا توجد مثل هكذا أخبار”. وشدد الخفاجي على أن”القوات المتواجدة في قاعدة التاجي الجوية، هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها”، موضحاً أنه”في السابق كان هناك تواجد لقوات التحالف الدولي، ولكن هذه القوات سلمت مواقعها في هذه القاعدة إلى القوات العراقية باحتفال رسمي كبير”. ودعا الخفاجي وسائل الإعلام إلى توخى الدقة في نقل الأخبار.

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