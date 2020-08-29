اليابان: انتخابات حزبية لاختيار خلف لرئيس وزراء اليابان في 15 سبتمبر

الرئيس الأميركي يعبر عن “خالص احترامه” لشينزو آبي طوكيو ـ رويترز: ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان سيختار خلفا لرئيس الوزراء شينزو آبي في 15 سبتمبر تقريبا بعد إعلان آبي المفاجئ استقالته لأسباب صحية يوم الجمعة.

ومن المؤكد فعليا أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه آبي رئيسا للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.

ويمثل إعلان آبي استقالته نهاية شغله للمنصب وبداية سباق يستمر عدة أسابيع ليحل شخص محل أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة. وجاءت استقالة آبي بعد تفاقم إصابته بالتهاب القولون التقرحي الذي يعاني منه منذ سنوات.

وامتنع آبي خلال مؤتمر صحفي عن تحديد اسم الشخص الذي يفضله لخلافته. وأشار وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا إلى اعتزامهما ترشيح نفسيهما في حين يعد يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء ووزير الدفاع تارو كونو من بين المرشحين المحتملين.

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي صديقا عظيما وعبر عن قلقه من قراره التنحي لأسباب صحية.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “أود التعبير عن خالص احترامي لرئيس الوزراء شينزو آبي… إنه صديق عظيم لي، أشعر بالأسف الشديد من أجله”.

وأضاف ترامب أن آبي أحب بلده بشدة وأنه يعتزم الاتصال به.

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