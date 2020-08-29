الإصابات تلامس 25 مليونا .. ومفوضة الصحة الأوروبية تستبعد زيادة الحالات مع إعادة فتح المدارس

ـ عودة كافة موظفي القطاع العام لمقرات عملهم بالسعودية

ـ وفيات وإصابات جديدة بالكويت وقطر

ـ عزل 13 بناية في العاصمة الأردنية

ـ كورونا يزيد معاناة قطاع غزة

ـ تونس توصي بإعفاء الطلاب من الكمامات

ـ كندا تمدد حظر السفر الدولي

ـ 8ر3 مليون إصابة و119 ألف وفاة في البرازيل

ـ عدد قياسي من الإصابات اليومية في الأرجنتين

ـ أول تجربة سريرية للقاح في إسبانيا

ـ زيادة متسارعة في الإصابات بفرنسا

ـ ألمانيا ترفع قيمة الغرامات المفروضة على عدم وضع الكمامة

ـ المجر تغلق حدودها أمام غير المقيمين

ـ علامات على تباطؤ العدوى في أستراليا

ـ ووهان الصينية تستأنف الدراسة الثلاثاء

ـ نفاد أسرة المرضى بكوريا الجنوبية

ـ تايلاند تفتح حدودها أمام زوار الإقامة الطويلة

روما ـ عواصم ـ وكالات:

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 24 مليونا و 940 ألفا و 758 حالة، حتى اعداد الخبر. وفقا لبيانات موقع وورلد ميترز. كما أظهرت البيانات أن الفيروس قد أودى بحياة 841 ألفا و 991 شخصا. من جهة أخرى، استبعدت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيديس أن تؤدي إعادة فتح المدارس إلى زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت مفوضة الصحة لصحيفة “لا ستامبا” الإيطالية إن “الدراسات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي أظهرت أن انتقال العدوى من طفل لآخر في المدارس نادر، وأن إعادة فتح المدارس غير مرتبطة بزيادة كبيرة في العدوى”. وأضافت “تشير الأدلة الحالية إلى أنه إذا تم تنفيذ التدابير الصحية المناسبة، مع تباعد بين الطلاب أو تقسيمهم إلى مجموعات، من المستبعد أن تكون المدارس مصدرا أكبر للعدوى عن الأماكن الأخرى. وهذا ما نأمل أن يكون”. وأضافت مفوضة الصحة أن أول لقاح ضد الفيروس ربما يكون متاحا في أواخر عام 2020 أو أوائل عام 2021 . غير أنها شددت على أن وضع توقع دقيق “أمر محفوف بالمخاطر”.

خليجيا، تشهد السعودية اليوم الأحد عودة موظفي القطاع العام إلى كافة مقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و646 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الكويت إلى 84 ألفا و 224 حالة, كما أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 211 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في قطر إلى 118 ألفا و 407حالات.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل 77 حالة وفاة و3834 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 227 ألفا و446 . الى ذلك، قررت السلطات الأردنية، عزل 13 بناية بعد اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيها. وفي قطاع غزة، تجتمع الأوضاع السياسية القديمة المتمثلة في الحصار الاسرائيلي، مع الجائحة الجديدة، لينتج عن ذلك خلو أسواق الأسماك فعليا بعدما كانت عادة تعج بالفلسطينيين في يوم الجمعة أكثر أيام الأسبوع زحاما لشراء الأسماك الطازجة. وتخشى المنظمات الإنسانية أن يكون كوفيد19 مدمرا في القطاع المكتظ بالسكان، والذي ساهمت عزلته حتى الآن في تجنيبه الأسوأ في هذه الجائحة. وفي تونس، أوصت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بإعفاء الطلاب من وضع الكمامة عند العودة إلى الفصول الدراسية، التي ستبدأ في 2 سبتمبر. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 223 حالة إصابة جديدة و20 وفاة.

دوليا، قال وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير على تويتر إن بلاده مددت الحظر المفروض على دخول معظم المسافرين الأجانب حتى 30 سبتمبر في إطار الجهود المتواصلة لكبح تفشي وباء كورونا. فيما أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5824 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا. وفي البرازيل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 8ر3 مليون حالة و119 ألفا و504 وفيات . بدورها، سجلت الأرجنتين أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض كوفيد 19 مع تخفيف الحكومة جزئيا اجراءات العزل العام، بلغ 11717 حالة. أوروبيا، صرحت الوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الصحية بإجراء أول تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد على بشر. من جهتها، أعلنت فرنسا عن رصد 7379 حالة إصابة جديدة وهو رقم قياسي جديد منذ إنهاء العزل العام، فيما وصفتها وزارة الصحة بأنها زيادة متسارعة قبل أيام من الموعد المقرر لعودة ملايين الأطفال إلى المدارس للمرة الأولى منذ مارس. بدورها، تعتزم ألمانيا رفع قيمة الغرامات المفروضة على عدم وضع الكمامة إلى 50 يورو وتعزيز الضوابط لضمان الامتثال بفترات الحجر الصحي. فيما أعلنت المجر أنها ستغلق حدودها أمام غير المقيمين اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، إثر تسارع ارتفاع عدد الإصابات. وفي أستراليا، أشاد رئيس وزراء ولاية فيكتوريا ـ الأكثر تضررا ـ بعلامات التباطؤ في الإصابات. على صعيد متصل، قالت السلطات في مدينة ووهان الصينية إنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة يوم الثلاثاء. وتمثل ووهان بؤرة تفشي جائحة كوفيد 19 وأكثر المدن تضررا بفيروس كورونا بالصين. وفي كوريا الجنوبية تم رصد ما يربو على 300 حالة إصابة جديدة بالفيروس المميت مما يعزز مخاوف من تفاقم العجز في أسرة المرضى في ظل تفشي مرض كوفيد 19 مجددا. الى ذلك، تضع تايلاند اللمسات الأخيرة لخطة من شأنها أن تسمح للمتقاعدين الأوروبيين الذين يسعون للتمتع باشعة الشمس قضاء أشهر الشتاء المقبلة في تايلاند في محاولة لإنقاذ صناعة السياحة المتداعية. في وقت مددت فيه ماليزيا القيود المفروضة لاحتواء تفشي الفيروس حتى31 ديسمبر.