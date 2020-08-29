لجنة بـ(النواب) الأميركي تبدأ إجراءات لاتهام بومبيو بازدراء المجلس

ترامب عن محتجي الخميس: إنهم (بلطجية)

واشنطن ـ وكالات: أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أنها بدأت إجراءات لاتهام وزير الخارجية مايك بومبيو بازدراء المجلس بسبب رفضه الامتثال لطلب استدعاء لتقديم سجلات تتعلق “بسوء استغلال سياسي واضح” من جانبه لموارد الوزارة.

كما أشار رئيس اللجنة الديمقراطي إليوت إنجل إلى كلمة سجلها بومبيو في القدس المحتلة قبل المؤتمر العام للحزب الجمهوري هذا الأسبوع، وقال إنه “أبدى تجاهلا مقلقا للقوانين والقواعد التي تحكم سلوكه وللأدوات التي يتيحها الدستور لمنع الفساد الحكومي”.

وقال إنجل “إنه يعتقد على ما يبدو أن المنصب الذي يتولاه، والوزارة التي يديرها، والأفراد الذين يشرف عليهم، وأموال دافعي الضرائب التي تنفق على هذا كله، موجودون من أجل منفعته الشخصية والسياسية”.

وقال ممثل لوزارة الخارجية الأميركية إن بيان إنجل “مسرحية سياسية” مشيرا إلى أن الخارجية عرضت تقديم الوثائق لإنجل شريطة أن يرسل رسالة يشرح فيها مسألة السياسة الخارجية التي يتطلب التحقيق فيها تقديم مثل هذه الوثائق.

وتابع المسؤول “فور وصول الرسالة ستقدم الوزارة تلك الوثائق”.

كانت اللجنة قد أصدرت الشهر الماضي مذكرة استدعاء تطالب بومبيو بتقديم وثائق أعطاها للجمهوريين الذين يحققون بشأن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن.

وكانت لجنة بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون تجمع معلومات تتعلق بهانتر بايدن ابن نائب الرئيس الأميركي السابق ومنافس ترامب في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل.على صعيد اخر، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تظاهروا في واشنطن مساء الخميس أثناء إلقائه كلمة قبول ترشحه للرئاسة للمؤتمر العام للحزب الجمهوري من البيت الأبيض بأنهم “بلطجية”. وقال ترامب في كلمة لأنصاره في ولاية نيوهامبشير إن الأشخاص الذين كانوا يحضرون كلمته في البيت الأبيض “خرجوا أمام مجموعة من البلطجية.. لم يكونوا متظاهرين سلميين ، بل كانوا بلطجية.” وتظاهر محتجون مناهضون لترامب أمام البيت الأبيض أثناء إلقاء ترامب كلمته وأطلقوا أبواقا كان يمكن للحاضرين في البيت الأبيض سماعها. ومثل مدن أميركية كثيرة شهدت واشنطن والشوارع القريبة من البيت الأبيض مظاهرات متكررة ضد وحشية الشرطة والعنصرية منذ أن قتل رجل شرطة في منيابوليس الرجل الأسود جورج فلويد بالضغط بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.