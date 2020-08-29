وزراء خارجية العشرين يناقشون قضايا حرية التجارة

الرياض ـ د ب أ: يعقد وزراء خارجية دول مجموعة العشرين برئاسة السعودية اجتماعا عن بعد الخميس المقبل لمناقشة حرية التجارة الخارجية. وقالت مصادر في العاصمة الرياض لوكالة الأنباء الألمانية إن وزراء خارجية دول مجموعة العشرين برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيناقشون خلال الاجتماع قضايا حرية التجارة الخارجية وسط حرب متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفة الجمركية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت المصادر أن الوزراء سيناقشون أيضا “مسائل مساعدة البلدان الإفريقية وإصلاح منظمة التجارة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، حتى تتمكن من معالجة العديد من القضايا الحالية”. وتسلمت السعودية في 23 نوفمبر الماضي ، ولأول مرة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، خلفا لليابان.

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