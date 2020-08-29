مظاهرات في باريس ضد تدابير احتواء كورونا

تجمّع المئات في العاصمة الفرنسية باريس، السبت، للتنديد بفرض وضع الكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



واحتشد المتظاهرون في ساحة "لا ناسيون" (ساحة الأمة) شرقي باريس، واتّهموا الحكومة الفرنسية بـ"التلاعب بالناس عبر الخوف" وبفرض وضع الكمامات في عدة مدن كبيرة "من دون أي مبرر علمي"، بحسب قولهم.

وهذه أول مظاهرة لنشطاء معارضين لوضع الكمامات في فرنسا، حيث طوّق عشرات الشرطيين المتظاهرين، ووقعوا على بعضهم مخالفات مالية.

وكان في صفوف المتظاهرين بعض نشطاء "السترات الصفر" الذين أعربوا عن تضامنهم معهم وانتقدوا واقع أن الكمامة ليست مجانية، وقال أحدهم "إنه مبرر إضافي لعدم فرض وضعها وجعل الشعب يدفع".