شكرا لقرائتكم الوفاق تعين محمد علي الحداد رئيساً لأركان قواتها بطرابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، قرارا بتكليف وزير دفاع جديد ورئيس أركان جديد في طرابلس. وعينت حكومة الوفاق محمد علي الحداد رئيسا لأركان قواتها، كما عينت صلاح الدين النمروش وزيرا مفوضا للدفاع.

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