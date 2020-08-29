سلطات تطوان تحجز كميات من المواد الغذائية الفاسدة

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تمكنت القوات العمومية اليوم السبت، بتطوان، من ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، في إحدى المستودعات الموجودة على مستوى شارع جبل الحبيب.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العملية تمت بتنسيق مع قسم حفظ الصحة التابع للجماعة الحضرية، وبحضور باشا المدينة وقائد الملحقة الادارية، وكذا عناصر من القوات المساعدة، والأمن الوطني، إذ أسفرت عن حجز مواد استهلاكية تفتقد لمعايير السلامة الصحية وتُنافي البنود المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملة في سياق المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية من أجل محاربة المواد الغذائية الفاسدة، وتنفيذ المساطر القانونية اللازمة في حق أصحابها.
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