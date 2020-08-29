سلطات بني ملال تواجه طقوس عاشوراء.. منع زيارة المقابر وطقوس “الشعالة” وحلقات الغناء لمنع تفشي كورونا

أسوة بقرار السلطات الإقليمية بآسفي، قررت السلطات الولائية بمدينة بني ملال، منع كل المظاهر والطقوس الاحتفالية بمناسبة أيام عاشوراء 1442 هـ، وذلك في إطار التدابير الاحترازية، الرامية الى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وينص هذا القرار على منع جميع المظاهر والطقوس الاحتفالية التي تنظم بمناسبة أيام عاشوراء 1442على مستوى الإقليم، بما في ذلك إقامة طقوس الشعالة، وزيارة المقابر، وحلقات الغناء والأهازيج الشعبية بالأحياء السكنية والتجمعات، سواء من طرف البالغين أو الأطفال، وكذا استعمال المفرقعات وما يشابهها، وكل التجمعات أو الأنشطة التي تدخل في إطار الاحتفال بهذه المناسبة أو المرتبطة بها.

وحشدت السلطات المعنية المختصة عناصرها لزجر المخالفين وتفادي كل السلوكيات المرتبطة بالطقوس الاحتفالية بمناسبة أيام عاشوراء والمخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية التي ينبغي احترامها في ظل حالة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا مع ما يمثله ذلك من خطر على الصحة العامة.

وفي هذا السياق دعت السلطات الولائية ساكنة الاقليم الى التقيد بمقتضيات هذا القرار والالتزام الفردي والجماعي بقواعد الوقاية والمتمثلة في ارتداء الكمامة بشكل صحيح ومستمر، والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات، وتفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة.