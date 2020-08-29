إسبانيا تخرج المغرب من قائمة البلدان التي يسمح لمواطنيها الدخول إلى البلد

حددت وزارة الداخلية الاسبانية تاريخ 16 شتنبر موعدا، لسحب المغرب من قائمة البلدان التي يسمح لمواطنيها الدخول إلى البلد، بعد الارتفاع الأخير لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكشف موقع “سبتة تي في” أن السلطات الإسبانية استندت في قرارها إلى التوصية الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي 2020/912، بشأن التقييد المؤقت للسفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي والرفع المحتمل لهذا التقييد. واستثنى القرار 11 دولة من بينها تونس، والصين، ورواندا.

وكانت إسبانيا قد قررت الثلاثاء الماضي، تعبئة الجيش لمواجهة التزايد المقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بوضع ألفي عنصر من القوات المسلحة تحت تصرف المناطق.