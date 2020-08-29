إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة الأحد

السبت 29 أغسطس 2020

كشفت مصادر سورية، السبت، عن أن رئيس الوزراء السوري المكلف حسين عرنوس سيعلن تشكيل حكومته الجديدة غداً الأحد.



وقالت المصادر وفقا لوكالة الأنباء الألمانية ، إن "التشكيلة الحكومية أصبحت جاهزة وسوف يعلن عنها غداً الأحد على أن تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت المصادر ، أن "تغيراً واسعا ربما يطال نصف الحكومة مع بقاء الحقائب الوزارية السيادية وهي الخارجية والدفاع والداخلية دون تغيير ، في حين سيطال التغيير وزارات عديدة أبرزها الزراعة ، والاقتصاد ، والعدل ، والصحة ، والإعلام ، والمالية ، والموارد المائية ، والإسكان ،والشؤون الاجتماعية ، والأوقاف والإدارة المحلية والنفط والكهرباء، والصناعة والثقافة".

وأوضحت الوكالة الألمانية، أن "حكومة عرنوس لن يتجاوز عمرها 8 أشهر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو/ حزيران المقبل".

ويبلغ عدد وزراء الحكومة السورية 28 وزيراً إضافة إلى 4 وزراء دولة.

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وتم تكليف عرنوس بتشكيل الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بعد إقالة رئيس الوزراء عماد خميس.

وهذه هي سادس حكومة يتم تشكيلها منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في شهر آذار/مارس 2011، حيث لم تستطع أي من الحكومات السابقة إدارة البلاد بالشكل الصحيح.

ومنتصف الشهر الماضي، شهدت سوريا ثالث انتخابات برلمانية بعد اندلاع النزاع في مارس/آذار 2011، وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل/نيسان على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ويتحدر عرنوس (67 عاما) من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي لا تزال تسيطر فصائل مقاتلة على أكثر من نصف مساحتها.

وتخرج عرنوس من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب العام 1978، وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظا لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوبا. وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية في 2018 في حكومة عماد خميس.

ورئيس الوزراء الجديد مشمول، على غرار سلفه، بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا.