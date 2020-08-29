7 مفقودين على الأقل بسبب انفجار بيروت

السبت 29 أغسطس 2020

لا يزال سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين من جراء انفجار المرفأ المروّع الذي ضرب بيروت في الرابع أغسطس، متسبباً في مقتل 188 شخصاً، وفق آخر الاحصاءات الرسمية اليوم.



وأفاد مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني، العميد الياس عاد، خلال مؤتمر صحافي، أنّ عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ "سبعة، هم ثلاثة لبنانيين، وثلاثة سوريين، ومصري"، على الأقل، وفقاً لبيانات قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني.

وقال إن "عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين".

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وتسبّب الانفجار في مقتل 188 شخصاً في حصيلة جديدة، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الصحة لفرانس برس اليوم، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500.

وتحقّق السلطات في ملابسات الانفجار الذي قالت إنه نجم عن كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزّنة في المرفأ منذ ست سنوات. ويشارك محققون فرنسيون وأمريكيون في التحقيق.

وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، حيث لا يزال 300 ألف شخص يواجهون "نقصاً في الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي"، وفق ما حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أمس.