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طقس الإمارات غداً الأحد صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 29 أغسطس 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد للامارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار.

 

وحركة الريـاح جنوبية شرقية - شمالية شرقية (18 - 30 كم/س)، تصل إلى (40 كم/س) أحياناً.

 

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:54، والمد الثاني عند 23:09، والجزر الأول عند الساعة 16:54، والجزر الثاني عند الساعة 06:32.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 08:39، والمد الثاني عند الساعة 19:47، والجزر الأول عند الساعة 14:36، والجزر الثاني عند الساعة 02:28.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

 

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 43 34 55 20

 

دبــي 43 29 60 25

 

الشارقة 42 32 70 30

 

عجمان 42 33 70 30

 

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أم القيوين 43 32 65 25

 

رأس الخيمة 44 31 70 25

 

الفجيرة 38 32 70 25

 

العين 44 31 60 20

 

ليوا 48 30 50 15

 

الرويس 41 32 75 30

 

السلع 42 31 70 25

 

دلما 37 31 75 35

 

طنب الكبرى 38 30 80 45

 

طنب الصغرى 38 30 80 45

 

أبو موسى 38 30 80 40

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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