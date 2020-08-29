شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 17 شخصا بعد انهيار مطعم في شمال الصين والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار مطعم، في شمال الصين. وذكرت صحيفة "بيبولز ديلي" الرسمية اليوم إنه جرى انتشال سبعة أشخاص من بين الأنقاض وكانوا مصابين بشدة في إقليم شانشي بينما تعرض 21 شخصا آخرا لإصابات طفيفة. وانهار المطعم الواقع في مقاطعة شيانجفين صباح اليوم السبت. وهناك المئات من أفراد أجهزة الطوارئ في الموقع فيما تتواصل أعمال الإنقاذ. ومن غير المعروف سبب الحادث بعد.

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