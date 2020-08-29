شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غرف طوارئ لمساعدة متضرري الفيضانات في السودان والان نبدء بالتفاصيل

وجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان إلى إنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات للمتضرريين وتعهد بتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.

جاء ذلك لدى تفقده اليوم متضرري السيول والفيضانات بمنطقة الكلاكلة القبة بمحلية جبل أولياء وشملت الجولة مناطق (التريعة ، محطة 9 ، ومربع 10، ومربع 6، وسوق غرب ابدومة).

واجتاحت فيضانات النيل منذ أيام، مناطق متعددة بولاية الخرطوم، والحقت اضرارا بعدد كبير من المنازل والمزارع .