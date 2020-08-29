بعد اقترابها من 25 مليوناً عالمياً.. تسجيل أرقام قياسية للإصابات بكورونا

وسجلت أوكرانيا حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا على أراضيها، حيث رصدت 2481 حالة خلال 24 ساعة، مقارنة مع 2438 حالة في اليوم السابق.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 116 ألفا و987 حالة، في حين بلغ مجموع الوفيات بالمرض 2492 حالة.



وأعلنت الهند تسجيل 76 ألفا و472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يقل قليلا عن الأرقام القياسية التي شهدتها على مدى اليومين الماضيين، لكن الأعداد تواصل الزيادة ليصبح تفشي الفيروس هناك أسوأ وضع على مستوى العالم في الوقت الراهن.

وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة في الهند 3.46 ملايين حالة، لتكون الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل. لكن الهند تخطت البلدين في عدد الإصابات اليومية على مدى أسبوعين تقريبا.



وزادت حصيلة الوفيات 1021 لتصل إلى 62 ألفا و550 وفقا لبيانات وزارة الصحة الاتحادية، وبالرغم من ذلك تشير وسائل الإعلام المحلية إلى إمكانية تخفيف بعض القيود المفروضة على الانتقالات داخل البلد اعتبارا من الأسبوع الحالي.

كما أظهر موقع وزارة الصحة في إندونيسيا أن البلاد سجلت أكبر زيادة يومية لديها في عدد الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي.

ورصدت السلطات الصحية 3308 إصابات جديدة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 169 ألفا و195 حالة. وسجلت البلاد أيضا 92 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7261.

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وأعلنت كوريا الجنوبية رصد ما يربو على 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا مسجلة إصابات تتجاوز 100 حالة لليوم الـ16 على التوالي، مما يعزز مخاوف من تفاقم النقص في أسرة المرضى في ظل تفشي مرض كوفيد-19 مجددا.

وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 308 حالات جديدة حتى منتصف ليل الجمعة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19 ألفا و400، توفي منهم 321 شخصا.

كما سجلت الأرجنتين أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، مع تخفيف الحكومة جزئيا إجراءات العزل العام والسماح بتجمع أكثر من 10 أشخاص في الأماكن المفتوحة مع وضع كمامات.

ورغم تسجيل 11 ألفا و717 إصابة جديدة في يوم واحد، قال الرئيس ألبرتو فرنانديز في كلمة بثها التلفزيون إنه من المقرر أن تستمر القواعد الجديدة المخففة بشكل أكبر حتى 20 أيلول المقبل على الأقل.