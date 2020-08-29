خرجت ضد 'قيود كورونا'.. شرطة برلين تفرق احتجاجاً حاشداً

وجاء الاحتجاج مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في مختلف أنحاء أوروبا كما تم تنظيم احتجاجات مماثلة خلال اليوم في باريس وغيرها.

وقالت شرطة برلين على "تويتر" "للأسف لم يكن أمامنا اختيار آخر"، وأضافت "جميع الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لم تؤد إلى الامتثال للشروط".



وصرح متحدث باسم الشرطة بأن المحتجين تفرقوا بسلام، لكن الشرطة قالت على "تويتر" إن اضطرابات وقعت منها حريق في حاوية وإغلاق طرق.

وأفادت الشرطة التي نشرت 3000 من أفرادها، بأن 18 ألف محتج استعدوا لعنف محتمل بعد أن دعا نشطاء يعارضون قيود فيروس كورونا متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا لتسليح أنفسهم والتجمع في برلين.