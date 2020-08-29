فرقت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، احتجاجا حاشدا في برلين على قيود فيروس كورونا بعد ساعات من بدايته بسبب تقاعس المشاركين في المسيرة عن تنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.
وقالت شرطة برلين على "تويتر" "للأسف لم يكن أمامنا اختيار آخر"، وأضافت "جميع الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لم تؤد إلى الامتثال للشروط".
وصرح متحدث باسم الشرطة بأن المحتجين تفرقوا بسلام، لكن الشرطة قالت على "تويتر" إن اضطرابات وقعت منها حريق في حاوية وإغلاق طرق.
وأفادت الشرطة التي نشرت 3000 من أفرادها، بأن 18 ألف محتج استعدوا لعنف محتمل بعد أن دعا نشطاء يعارضون قيود فيروس كورونا متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا لتسليح أنفسهم والتجمع في برلين.
كانت هذه تفاصيل خبر خرجت ضد 'قيود كورونا'.. شرطة برلين تفرق احتجاجاً حاشداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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