المنافذ تعلن احباط محاولة تهريب ١٤ عجلة دون الموديل في ميناء ام قصر الاوسط

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "كوادرها في منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة احبطت محاولة تهريب عجلات عدد (14) دون الموديل غير مسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات النافذة".واضافت انه "تمت عملية الضبط وفق معلومات مؤكدة شكل على أثرها لجنة للكشف على الحاويات عدد (4) والمتواجدة داخل الحرم الكمركي برئاسة شعبة البحث والتحري هيأتنا وعضوية شرطة الكمارك وممثل المركز الكمركي ،بعد الكشف على الحاويات من قبلهم تبين صحة المعلومات ووجود عجلات معدة للتهريب إلى داخل البلاد".

واوضحت الهيئة انه "تم ختم الحاويات بالختم الكمركي من قبل لجنة الكشف لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".

