- 238 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية • قطاع المدائن 55 حالة • قطاع الرصافة 93 حالة • بغداد الجديدة 9 حالات • قطاع الاعظمية حالتين



• قطاع الصدر 24 حالة • قطاع الصدر 24 حالة • قطاع البلديات الاول 43 حالة • قطاع الاستقلال 7 حالات • قطاع الشعب 5 حالات

- 165 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية • مدينة الصدر 81 حالة محلة 521, 540, 555, 518, 553, 535, 538, 551, 560, 557, 549, 558, 567, 517, 560, 536, 544, 541, 527, 512, قطاعات 44, 10, 58 • الكرخ 8 حالات ضمن المناطق التالية, الكاظمية حالة واحدة, حي الجامعة 3 حالات, الدورة حالتين, اليرموك حالة واحدة, المنصور حالة واحدة,



• البصرة حالة واحدة الفاو • البصرة حالة واحدة الفاو • ذي قار حالة واحدة الناصرية • البلديات 12 حالة محلة 713, 738, 726, 737, 725, الزراعي • شارع فلسطين 4 حالات محلة 505, 503, • بغداد الجديدة حالة واحدة محلة 709 • الكرادة 7 حالات محلة 909, 910, 904, 911, 907 • حي الرئاسة حالة واحدة • الشعب 22 حالة محلة 325, 317, 331, 349, 334, 319, 327, حي اور, البنوك, حي البيضاء • المدائن حالتين حي الوحدة • الاعظمية حالتين محلة 337, Advertisements • العبيدي حالتين محلة 766, 754 • النهروان حالة واحدة • الدسيم حالة واحدة قرب حسينية المصطفى • الرشاد حالة واحدة قرب مركز الشرطة • حي النصر حالة واحدة • المعامل حالة واحدة • المشتل حالة واحدة محلة 730 • زيونة حالة واحدة محلة 716 • الحسينية حالة واحدة محلة 220 • القاهرة حالة واحدة محلة 324 • حي الزهراء حالتين محلة 757, 767 • الامين 4 حالات محلة 735, 745, • الزعفرانية حالتين محلة 966 • الشماعية حالة واحدة • الاستكشافات حالة واحدة • الفضيلية حالة واحدة محلة 753 • بسماية حالة واحدة قرية 10

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 29420 توفي منهم 1124 للاسف فيما اكتسب الشفاء 23394 ومتبقي قيد العلاج 4902".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 403 اصابات بكورونا في جانب الرصافة من هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.