اعلنت وزارة التجارة العراقية، السبت، إنها ستشتري أرزا بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة لتوفير إمدادات برنامج المخصصات التموينية التابع لها، فيما بينت انها ستبرم اتفاقات في الأسبوع المقبل مع شركات محلية لتوريد سكر وزيوت نباتية. وبموجب الاتفاق القائم شهدت الأعوام الماضية دعوة العراق للشركات لتقديم عروض لأزر أميركي المنشأ فقط. ويحتاج العراق بين مليون و1.25 مليون طن من الأرز سنويا لدعم البرنامج. وفي أيار قالت الوزارة إن العراق لا يملك سوى 190 ألف طن من الأرز المتاح في المخازن وجددت مناشداتها لتخصيص المزيد من أموال ميزانية الدولة. Advertisements ويغطي برنامج المخصصات الغذائية العراقي الدقيق والأرز وزيت الطهي والسكر. وتم إطلاقه في 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على البلد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسد فجوة الطلب على الأرز بإبرام اتفاق مع أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.