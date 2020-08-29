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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس الإمارات غداً الأحد صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد للامارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار.
وحركة الريـاح جنوبية شرقية - شمالية شرقية (18 - 30 كم/س)، تصل إلى (40 كم/س) أحياناً.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:54، والمد الثاني عند 23:09، والجزر الأول عند الساعة 16:54، والجزر الثاني عند الساعة 06:32.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 08:39، والمد الثاني عند الساعة 19:47، والجزر الأول عند الساعة 14:36، والجزر الثاني عند الساعة 02:28.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:
المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى
أبوظبي 43 34 55 20
دبــي 43 29 60 25
الشارقة 42 32 70 30
عجمان 42 33 70 30
أم القيوين 43 32 65 25
رأس الخيمة 44 31 70 25
الفجيرة 38 32 70 25
العين 44 31 60 20
ليوا 48 30 50 15
الرويس 41 32 75 30
السلع 42 31 70 25
دلما 37 31 75 35
طنب الكبرى 38 30 80 45
طنب الصغرى 38 30 80 45
أبو موسى 38 30 80 40
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